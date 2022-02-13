Üniversite sınavından baraj puanının kaldırılmasına sert eleştiri: 'Cumhuriyetle hesaplaşma'
2022 YKS’den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Uzmanlar ve eğitimciler, kararı “Bilimsellikten uzak” sözleriyle eleştirdi. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, "Bu, Cumhuriyet”le hesaplaşma ideolojisinin sonucudur" dedi.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önceki gün üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türü için alınan karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Cumhuriyet, konuyu uzmanlarına sordu.
“12 Eylül’ün ürünü YÖK’ü kaldırma vaadiyle iktidara gelen AKP, YÖK’ün arkasına sığınarak üniversiteleri bilim yuvası olmaktan çıkardı” diyen CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, karara ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Vakıf üniversitelerinde sosyal bilimler bölümündeki kadrolarda ciddi açık var. Sıfır puan alan öğrenciler bu bölümlere kayıt yaptıracak. Bilimsellikten uzak karar istihdam sorunu da yaratacak. Bu, Cumhuriyet”le hesaplaşma ideolojisinin sonucudur.
ÇÖKÜŞÜN GÖSTERGESİ
Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla, Kurul da iktidarın eğitimin niteliğini göz ardı ettiğini söyleyerek “Karar eğitimdeki çöküşün göstergesidir. Barajın kaldırılması ile nitelik kaybı sorunu halının altına süpürülmekte. Amaç, öğrenci bulmada güçlük çeken düşük kapasiteleriyle kâr oranları düşen vakıf üniversitelerine ‘müşteri’ bulmak. Bu durumda diplomalı işsizler okyanusuna yeni işsizler eklenecektir” ifadelerini kullandı.
‘SEÇİM YATIRIMI’
Eğitim İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay ise kararın “seçim yatırımı” olduğunu öne sürerek “Hükümet sorgulayan bir nesil olduğu için gerici politikalarıyla tatmin edemediği Z kuşağına umut satarak bir seçim yatırımı yapmaktadır. Mantar gibi türeyen apartman üniversitelerinin boş kalan kontenjanları doldurulmak istenmektedir” diye konuştu.
‘NİTELİKSİZLİK ARTACAK’
YÖK’ün kararına tepki gösteren eğitim uzmanı Salim Ünsal da “Eğitimde nitelik zaten düşük. Dünyada sıralamaya giren kaç tane üniversitemiz var? Var olan niteliksizlik daha da artacak. Sistemin komple değiştirilmesi gerekiyor. Bazı üniversiteler kapatılmalı ve kontenjanları düşürülmeli” ifadelerini kullandı.
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