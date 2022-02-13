Zeynep Beşerler'den, üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına çok sert tepki

13 Şubat 2022 Pazar, 09:34

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak. YÖK'ün sosyal medyada gündem olan kararına oyuncu Zeynep Beşerler'den de tepki geldi.

ÇOK SERT TEPKİ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşımda baraj puanının kaldırılmasına sert tepki gösterdi.

Beşerler, paylaşımında "Çok affedersiniz yapacağınız işi ....... İlkokuldan verin doktoralarını, uğraşmayalım çocuk okutacağız diye. Bize de yazık" ifadelerini kullandı.