Son Dakika: YÖK, KPSS ile ilgili iddialar üzerine inceleme başlattı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:15

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olmasına inceleme başlattı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) 30Yediiklim Yayınevi’nin deneme kitabında yer alan soruların şıklarını bile değiştirmeden sorulduğu ve sızdırıldığı iddiası üzerine, ÖSYM görüntüleri paylaşılan sorular hakkında, “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olmasına ve yalanlamasına rağmen rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DDK'ye inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Ardından Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden almıştı.

Erdoğan’ın talebiyle DDK de iddialarla ilgili inceleme başlatmıştı. ÖSYM’de başlayan inceleme sonrası DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YÖK DE HAREKETE GEÇTİ

Twitter hesabından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.