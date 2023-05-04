Son Dakika... YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?
Yüksek Seçim Kurulu, şu ana kadar yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 138 bin 743 olduğunu açıkladı.
YSK'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Saat 13.00 itibarıyla, 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri' için yurt dışında yaşayan toplam 1 milyon 128 bin 743 vatandaşın büyükelçilik, başkonsolosluk ve gümrük noktalarında oy kullandığı bildirildi. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek."
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