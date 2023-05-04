Son Dakika... YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulu, şu ana kadar yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:34
Son Dakika... YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 138 bin 743 olduğunu açıkladı.

YSK'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Saat 13.00 itibarıyla, 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri' için yurt dışında yaşayan toplam 1 milyon 128 bin 743 vatandaşın büyükelçilik, başkonsolosluk ve gümrük noktalarında oy kullandığı bildirildi. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek."


YSK seçmen yurt dışı

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