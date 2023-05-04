CHP’li Bakan’dan 'paralel YSK' uyarısı: Hukuksuz emri uygulamayın!

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:39

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:57

İzmir Milletvekili ve 28. Dönem İzmir Milletvekili adayı avukat Murat Bakan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçim güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın YSK’ya paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu tespit ettiklerini belirten Murat Bakan, “İçişleri Bakanlığı’nın polislerin whatsapp gruplarında, kendi görevli oldukları sandıklarda, Whatsapp grupları aracılığıyla sandık sonuçlarını İçişleri Bakanlığı’na ulaştırdıklarını biliyorduk. Ama şu an GAMER (Güvenlik Acil Durum Koordinasyon Merkezi) dediğimiz bu sistem, hukuki olmayan bir şeyi meşru bir zemine oturtma anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

“VERİ GÖNDEREN MEMURLAR SUÇ İŞLEMİŞ OLUYOR”

CHP’li Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi güvenliktir, asayiştir, nüfus ve vatandaşlık işlemlerdir. YSK’nın yapacağı veya il, ilçe seçim kurullarının yapacağı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yetkisi yoktur. Bu sistemi kuran İçişleri Bakanlığı ve onlara veri gönderen memurlar suç işlemiş oluyor. Süleyman Soylu, seçim sonuçlarını paralel yapı kurarak herkesten önce ediniyor. Troll olarak görev yapan, personel aracılığıyla seçimleri manipüle edebilme, seçim sonuçlarıyla ilgili erken açıklama yapabilme olanağına sahip. Soylu’nun elinde, doğrudan kendisiyle çatışan, sadece muhalefet değil zaman zaman iktidar milletvekilleriyle ilgili haber yapan internet siteleri var.”

“İZMİR’DE DE DUYUM ALDIK”

İzmir’de de ‘paralel sistem’ konusunda duyum aldıklarını hatta Torbalı kaymakamlığın YSK’ya paralel yapıyı kurabilmek için bilgisayar istediğini de hatırlatan Bakan, “Hem savcılığa hem de seçim kuruluna başvuracağız. Polislerden, memurlardan, kaymakamlardan kendi görev ve yetkilerinde olmayan, İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetkisinde olmayan bir konuda bu hukuksuz emri uygulamamalarını isteyeceğiz. İçişleri Bakanı’nın kanunsuz emrini uygulayanlar, yarın hepsi bununla ilgili idari, ceza ve disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilirler. Hukuk çerçevesinde hareket etsinler” diye konuştu.