Son Dakika: YSK yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısını duyurdu

Yayınlanma: 21.05.2023 - 13:38

Güncelleme: 21.05.2023 - 14:15

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurtdışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

717 BİN 612 KİŞİ OY KULLANDI

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurtdışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurtdışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.