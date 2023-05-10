Son Dakika: YSK'den 'siyah noktalı oy pusulası' kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hollanda'da açılan bir sandıkta bulunan oy pusulalarındaki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta ile ilgili tartışmalar üzerine “görüş verilmesine yer olmadığına” karar verdi.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, Yüksel Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) leke ve mürekkep izi olan pusula ve zarflara ilişkin görüş talebine yanıt vermediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı yönünde görüş istememize; 298 Sayılı Kanun’un 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan ‘görüş verilmesine yer olmadığına’ dair karar verdi” ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı yönünde görüş istememize; 298 Sayılı Kanun’un 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan “görüş verilmesine… pic.twitter.com/A6tacQ7Fya— Av. Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) May 10, 2023
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