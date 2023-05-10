İletişim Başkanlığı'ndan 'oy pusulasındaki siyah nokta' açıklaması
Hollanda’da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta tartışmalara neden oldu. İletişim Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaparak 'baskı hatası oyları geçersiz kılabilir' iddialarının doğru olmadığını aktardı.
Hollanda Deventer’da cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanmış olan 225 pusulada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin altındaki kutucuğun içerisinde siyah bir noktanın yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Söz konusu pusulanın sosyal medyada paylaşılması üzerine Erdoğan’a oy verilmesi halinde siyah noktanın gözükmeyeceği, diğer adaylara oy verilmesi halinde ise siyah nokta nedeniyle bu oyların iptal edileceği yorumları yapıldı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
İletişim Başkanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı basın yayın organların yer alan, "YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak. Baskı hatası oyları geçersiz kılabilir" iddialarının da doğru olmadığı aktarılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Hollanda'da baskı hatası tespit edilen 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alınmıştır. Ayrıca matbaa baskı hatası, seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilmemektedir. Yüksek Seçim Kurulunun böyle bir gündemle toplanacağı iddiası da asılsızdır. 2018 seçimlerinde de oy verme günü Kocaeli seçim çevresinde, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi üzerinde matbaa baskı lekesi tespit edilmiş ve seçmenin tercihi ne olursa olsun oylar geçerli sayılmıştır."
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