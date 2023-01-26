Son Dakika... YSK'nin yeni üyesi Serdar Mutta oldu
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine On İkinci Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine On İkinci Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta seçildi.
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