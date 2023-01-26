Son Dakika... YSK'nin yeni üyesi Serdar Mutta oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine On İkinci Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta seçildi.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:14
Son Dakika... YSK'nin yeni üyesi Serdar Mutta oldu
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Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine On İkinci Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta seçildi. 

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