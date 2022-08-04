Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.25'te başladı.

AA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:31
Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da başladı.

Basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.


Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura

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