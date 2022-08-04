CHP’li Murat Bakan'dan 'YAŞ' öncesi ‘Sarıklı Amiral’ soruşturması tepkisi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:58

Eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı, makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerinde giydiği sarık ve cübbe ile çekilmiş fotoğrafları kamuoyunda gündem olunca hakkında Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda soruşturma başlatılmış ve görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuyla ilgili “TSK’nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır ve sonuca bağlamıştır. Millî Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” ifadelerini kullansa da Sarı, 2021 Ağustos’unda YAŞ kararları ile emekliye sevk edilmişti.

Gazetemiz muhabiri Hüseyin Hayatsever ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun da geçtiğimiz yıldan bu yana sık sık gündeme getirdiği soruşturmanın akıbeti ise hala bilinmiyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a dört kez yazılı soru önergesi vererek, geçen yıl YAŞ kararıyla emekli edilen Mehmet Sarı hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetini soran CHP’li Murat Bakan, bugüne kadar hiçbir önergesine yanıt alamadı. Bakan, beşinci kez Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

BU ‘ÖDÜL,’ tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru

CHP’li Murat Bakan, “Bugün YAŞ toplanıyor. Bu yüzden ‘sarıklı amiral’ konusunda kamuoyunun hafızasını tazelememiz gerektiğini düşündük.

‘Sarıklı amiral’ Mehmet Sarı geçen yıl YAŞ kararlarıyla emekli edilmişti. Ancak hakkındaki soruşturmanın akıbetini bir türlü öğrenemedik. Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği’nin 25. Maddesine göre; ‘Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.’ Anladığımız kadarıyla Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması gündeme alınmadı ve zamanaşımına uğratıldı. YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin, cezasız kalması sağlandı. Yani Mehmet Sarı ödüllendirildi. Bu ‘ödül,’ tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu. Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler. Mehmet Sarı’yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak, biz gündemde tutmaya devam edecek ve çok yakında da gerekeni yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlıdır, bağlı kalacaktır” diye konuştu.

SORUŞTURMA ZAMANAŞIMINA MI UĞRATILMIŞTIR?

Murat Bakan, Hulusi Akar’a beşinci kez şu soruları yöneltti:

“17/05/2021 tarihli 7/45384 esas numaralı, 10/08/2021 tarihli 7/49090 esas numaralı, 13/12/2021 tarihli 7/55776 esas numaralı ve 07/02/2022 tarihli 7/58602 esas numaralı yazılı soru önergelerim neden yanıtsız bırakılmıştır?

YAŞ kararlarıyla emekliye sevk edilen Mehmet Sarı ile ilgili yürütülen soruşturmanın akıbeti nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği’nin 25. Maddesine göre; “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması Yüksek Disiplin Kurulu’nca gündeme alınmamış mıdır?

Soruşturma Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği’nin 25. Maddesi uyarınca zamanaşımına mı uğratılmıştır?

Soruşturma tamamlanmadan emekliye sevk edilerek Mehmet Sarı’nın tüm haklarıyla emekli olması hakkındaki görüşünüz nedir?

Mehmet Sarı hakkındaki soruşturmanın genişletildiğine dair basına yansıyan bazı haberler olmuştur. Bu kapsamda soruşturmaya dahil edilen başka Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olmuş mudur? Detaylar nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olup, dini tarikatlarla bağlantılı olduğu düşünülen personellerle ilgili yürütülen başka bir soruşturma var mıdır?

Varsa, akıbeti nedir? Yoksa, gerekçesi nedir?”