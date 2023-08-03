Son dakika... Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:31

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı, Saray'da gerçekleşiyor.

TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Aslanlı Yol'da beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile yürüdü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

GENELKURMAY BAŞKANLI KİM OLACAK?

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna getirilecek isim de bu toplantıda belli olacak.