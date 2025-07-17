Son Dakika... Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Yunus Emre Enstitüsünün eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Yunus Emre Enstitüsü'nde 400 milyon TL’lik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada, aralarında eski başkan Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Şüphelilere “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlamaları yöneltilirken, firari eski başkan Ateş’in dosyası ayrılmıştı.

Savcılık, alınmayan mal ve hizmetler için fatura kesildiğini ve kamu zararının sahte şirketler üzerinden oluşturulduğunu belirtmişti.