Son dakika... Yüzmilyonlarca liralık vurgun iddiası: Polisten Denizbank Bornova şubesinde arama

Son dakika haberi... Denizbank'ın İzmir Bornova şubesinde müdür H.Ö.'nün yüksek faiz vaadiyle piyasadan 300 milyon TL topladığı ileri sürülmüştü. Polis bugün şubede arama başlattı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:04
Son dakika... Yüzmilyonlarca liralık vurgun iddiası: Polisten Denizbank Bornova şubesinde arama
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İzmir’de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı.

Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyellere el koyuyor.

Ayrıntılar geliyor...


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