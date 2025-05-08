Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 13:16

Güncelleme: 08.05.2025 - 14:35

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi.

"Zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 19 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu sabah hastaneye sevk edildi. Sevke ilişkin ilk ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı. Özdağ'ın ciddi bir sağlık sorunu olmadığı ve önceki günlerde oluşturduğu randevu talebi doğrultusunda "rutin kontrol" amacıyla hastanaye sevk edildiği öğrenildi.

Bu kapsamda ilk olarak dün Silivri Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji alanında tetkikleri yapılan Özdağ’ın bugün başka bir alandaki tetkikler için yeniden Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Kontrollerin ardından Özdağ hastaneden ayrıldı.