Son Dakika: Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Ankara'ya gitmek isteyen Zafer Partisi'nin 20 araçlık konvoyu polis engeline takıldı. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Partililerimiz ve vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı önüne gelmemelerini rica ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 10:03
Son Dakika: Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek, Süleyman Soylu ile yüz yüze gelmek istediğini duyurmuştu.

Özdağ'ın bu açıklaması üzerine Ankara'ya gitmek isteyen Zafer Partisi'ne ait 20 araçlık konvoy polis engeline takıldı. 

Konuyla ilgili Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara’da İstanbul’dan gelen 17 aracı polis ikinci kez durdurdu. Sebep, Zafer Partisi bayrağı! Halbuki sadece genel merkez binamıza gideceğiz, niye bu kadar korktunuz?" ifadeleri kullanıldı. 

ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na tek başıma gideceğim. Bu süreci sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz...Partililerimiz ve vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı önüne gelmemelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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