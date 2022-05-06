Son Dakika: Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!

06 Mayıs 2022 Cuma, 10:03

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek, Süleyman Soylu ile yüz yüze gelmek istediğini duyurmuştu.

Özdağ'ın bu açıklaması üzerine Ankara'ya gitmek isteyen Zafer Partisi'ne ait 20 araçlık konvoy polis engeline takıldı.

Konuyla ilgili Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara’da İstanbul’dan gelen 17 aracı polis ikinci kez durdurdu. Sebep, Zafer Partisi bayrağı! Halbuki sadece genel merkez binamıza gideceğiz, niye bu kadar korktunuz?" ifadeleri kullanıldı.

Ankara’da İstanbul’dan gelen 17 aracı polis ikinci kez durdurdu. Sebep, Zafer Partisi Bayrağı??

Halbuki sadece genel merkez binamıza gideceğiz, niye bu kadar korktunuz SS.@umitozdag @zaferpartisi @Hakan__Aksit pic.twitter.com/y8NIBIhaig — Betül Azra (@AzraSultan34) May 6, 2022

ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na tek başıma gideceğim. Bu süreci sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz...Partililerimiz ve vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı önüne gelmemelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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