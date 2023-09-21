Son dakika... Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın çıktı! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Son dakika haberi... Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:04
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İstanbul Zeytinburnu’nda 5 katlı bir binanın giriş katında yer alan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 


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