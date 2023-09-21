Son dakika... Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın çıktı! Mahsur kalanlar kurtarıldı
Son dakika haberi... Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.
İstanbul Zeytinburnu’nda 5 katlı bir binanın giriş katında yer alan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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