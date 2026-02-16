Son Dakika... Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 15:21:00
AA DHA
Son dakika haberi... Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden İsmet Kabuk, yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı.

İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Image

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Image

1 İŞÇİ KURTARILDI, 2'Sİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden İsmet Kabuk, yaralı olarak kurtarıldı.

Diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 

