Son dakika... Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

06 Kasım 2022 Pazar, 03:53

Gece saatlerinde, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren ve özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Yaralanan 4 maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra yaralı 2 işçi Ankara’ya sevk edildi.

Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde endişeyle bekleyişe geçti.