Son dakika... Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı
Son dakika... Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.
Gece saatlerinde, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren ve özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
Yaralanan 4 maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra yaralı 2 işçi Ankara’ya sevk edildi.
Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde endişeyle bekleyişe geçti.
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