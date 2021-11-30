Son dakika|Erdoğan konuştu, dolardan tarihi zirve
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınında faizleri düşüreceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar rekor kırarak 13.8238'e çıktı.
Dolar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınınında konuşmasıyla yeniden tırmanışa geçti.
Erdoğan'ın konuşmaya başladığı sırada 13,26 seviyesinde seyreden dolar/TL, bir buçuk saat içerisinde 13,81'e kadar yükseldi.
DEĞER KAYBI HIZLA ARTIYOR
Erdoğan konuşmasında "Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Bu dört tane ana başlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10 ama bunun üzerine de çıkabilir. Yıl sonu itibariyle enflasyon da kendisini gösterecek. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz," ifadelerini yineledi.
Aynı dakikalarda avro 15,13'ten, sterlin 17,77'den alıcı buluyor. Altının gram fiyatı ise 759 liradan, çeyrek altın ise 1.245 liradan satılıyor.
EKRANLARA YANSIDI
Dolarda yaşanan artış TRT 1 ekranlarına da yansıdı.
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