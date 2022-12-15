Son Dakika...Gültekin Uysal: Kalk yiğidim, dağ başını duman almış

15 Aralık 2022 Perşembe, 18:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yüz binlerce İstanbullu Saraçhane'de bir araya geldi.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, "Türk milletin tarihi yürüyüşünde önemli bir kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Milletim için üzüntü içerisindeyim. Bu büyük devlet için üzüntü içerisindeyiz. Geleceği karartılan gençlerimiz adına üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Uysal ayrıca, "Demokrasi ile hukuk ile bu iktidar sahiplerinin ufuklarını gömdük. Bakmayın isimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi dediklerine. Adaletleri batanı çok oldu. Onların adaleti Deniz Feneri davalarında zaten batmıştı. Adınız ak olacağına alnınız ak olaydı" ifadelerine yer verdi.

Uysal'ın açıklamaları şu şekilde:

Kalk yiğidim, dağ başını duman almış. Aslan payını aslan olmayanlar almış. Aziz İstanbul Fatih'in emaneti kutsal şehir.





Türk milletin tarihi yürüyüşünde önemli bir kilometre taşının bulunduğu noktadayız. Milletim için üzüntü içerisindeyim. Bu büyük devlet için üzüntü içerisindeyiz. Geleceği karartılan gençlerimiz adına üzüntü içerisindeyiz.





Bu büyük ülkede bu büyük millet bu kadar kadar kötülüğü hak etmiyor.





Zalime, onun cellatlarına karşı bir büyük mücadeleyi burada başlatıyoruz. Yek vücut oluyoruz. Hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz.





Bu kararın milletin vicdanında nokta kadar bir karşılığı yoktur.





Demokrasi ile hukuk ile bu iktidar sahiplerinin ufuklarını gömdük. Bakmayın isimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi dediklerine. Adaletleri batanı çok oldu. Onların adaleti Deniz Feneri davalarında zaten batmıştı. Adınız ak olacağına alnınız ak olaydı.

Bugün, bu büyük ülkein her şeyini çalanlar; çaldıkları yetmedi, sandığı çalmaya kalktılar. Ama bilsinler ki; dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız. Bu deli gömleği her türlü yırtacağız.

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