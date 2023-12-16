Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem

Son dakika haberi... AFAD, Muğla açıklarında saat 20:33'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 20:40
Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:33'te merkez üssü, Akdeniz olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 21.99 kilometre uzaklıkta ve deniz yüzeyinin 29.62 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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