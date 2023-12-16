Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem

Yayınlanma: 16.12.2023 - 20:40

Güncelleme: 16.12.2023 - 20:57

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:33'te merkez üssü, Akdeniz olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 21.99 kilometre uzaklıkta ve deniz yüzeyinin 29.62 kilometre derinliğinde meydana geldi.