Son dakika...Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:09

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:09

Bursa'da Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde yer alan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir'i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na getirilen Demir'in ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.