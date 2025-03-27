Son dakika...Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı!
Son dakika haberi... Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'in müdürü Tekin Demir, bu sabah çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle gözaltına alındı.
Bursa'da Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde yer alan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olaydan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir'i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na getirilen Demir'in ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Etiketler: #gözaltı #Kervansaray Otel #Müdür #Uludağ
En Çok Okunan Haberler
-
- Gürcistan’daki çatışmayı 'Saraçhane' diye paylaştı
- Yine otel yangını yine facia!
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- Özel'den Bahçeli'ye jet ‘Saraçhane’ yanıtı!
- Bayram tatili 9 güne çıktı!
- CHP'li iki vekil İBB soruşturmasına dahil edildi!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?