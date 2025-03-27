Son dakika...Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'in müdürü Tekin Demir, bu sabah çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle gözaltına alındı.

Son dakika...Uludağ'da yanan otelin müdürü gözaltına alındı!
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İHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 15:09

Bursa'da Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde yer alan Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında, Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir'i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na getirilen Demir'in ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Etiketler: #gözaltı #Kervansaray Otel #Müdür #Uludağ

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