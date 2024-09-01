Son depremler! 1 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:03
Son depremler! 1 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Eylül'ta meydana gelen depremler...

1 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:28:02  37.8195   26.9590       10.5      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

08:27:23  37.7460   27.0515        5.0      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

08:24:24  40.8335   28.1065       13.4      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    

08:08:36  36.9998   28.5313       12.9      -.-  1.9  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 

06:25:35  37.4505   37.2142        6.0      -.-  1.6  -.-   BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

05:36:15  39.0018   28.0190       21.5      -.-  1.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         

05:34:53  37.7250   36.1348        5.5      -.-  1.4  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      

05:31:17  39.0080   27.8957       12.5      -.-  3.0  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           

05:22:25  39.0090   27.9068       11.1      -.-  2.9  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           

04:59:06  40.3762   26.1320       17.6      -.-  1.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

04:26:58  36.3238   36.4757        6.5      -.-  1.8  -.-   KARAHUYUK-REYHANLI (HATAY)                        

03:55:55  37.7165   37.4563       14.8      -.-  1.4  -.-   YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

03:28:35  36.6837   36.1258        3.5      -.-  1.6  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

03:16:42  39.0033   28.6387        8.2      -.-  2.6  -.-   IMRENLER-DEMIRCI (MANISA)                         

03:08:59  37.2710   28.7143        5.2      -.-  1.5  -.-   YORUKOGLU-(MUGLA)                                 

02:39:05  35.8572   27.5612        3.8      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

02:35:42  38.2627   37.1522        5.0      -.-  1.6  -.-   AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

01:14:25  35.5455   26.5800        4.7      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

01:13:20  36.2985   36.3145        6.6      -.-  2.0  -.-   SACAKLI-(HATAY)                                   


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