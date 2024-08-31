Son depremler! 31 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
31 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.08.31 09:12:43 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2024.08.31 07:47:55 1.9 -.- AKDENIZ
2024.08.31 06:47:36 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.08.31 06:39:00 3.2 3.0 YUNANISTAN
2024.08.31 05:33:45 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2024.08.31 05:19:31 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.08.31 04:17:36 3.2 3.0 AKDENIZ
2024.08.31 04:00:41 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2024.08.31 03:23:37 1.5 -.- MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)
2024.08.31 03:05:26 2.2 -.- PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)
2024.08.31 02:49:38 1.7 -.- SOGUTLER-SENKAYA (ERZURUM)
2024.08.31 02:38:05 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.08.31 01:59:55 1.7 -.- BANDIRMA (BALIKESIR)
2024.08.31 01:42:01 1.1 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
2024.08.31 01:09:15 1.6 -.- HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2024.08.31 00:59:30 2.1 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
2024.08.31 00:57:24 1.9 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY)
2024.08.31 00:48:50 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.08.31 00:37:06 2.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
En Çok Okunan Haberler
-
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Haniye' saygısızlığı
- Reha Muhtar'dan kötü haber
- Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol çıkışı
- CTE'den 'Dilruba Kayserilioğlu' açıklaması
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü açıklandı!
- 'Röportajın doğruluğu kanıtlanmış oldu'
- Erdoğan'a hakarete ters kelepçe!
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku!
- Sağ olsun kırmamış, 24 saat geçmeden gelmiş
- Kılıçdaroğlu'ndan manidar 30 Ağustos paylaşımı