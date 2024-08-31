Son depremler! 31 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 10:08
Son depremler! 31 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

31 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.31 09:12:43  2.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

2024.08.31 07:47:55  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

2024.08.31 06:47:36  2.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

2024.08.31 06:39:00  3.2  3.0   YUNANISTAN                                        

2024.08.31 05:33:45  2.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.08.31 05:19:31  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.08.31 04:17:36  3.2  3.0   AKDENIZ                                           

2024.08.31 04:00:41  1.5  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         

2024.08.31 03:23:37  1.5  -.-   MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)                      

2024.08.31 03:05:26  2.2  -.-   PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)                       

2024.08.31 02:49:38  1.7  -.-   SOGUTLER-SENKAYA (ERZURUM)                        

2024.08.31 02:38:05  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.08.31 01:59:55  1.7  -.-   BANDIRMA (BALIKESIR)                              

2024.08.31 01:42:01  1.1  -.-   KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)                        

2024.08.31 01:09:15  1.6  -.-   HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  

2024.08.31 00:59:30  2.1  -.-   KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)                        

2024.08.31 00:57:24  1.9  -.-   ZULUFLUHAN-(HATAY)                                

2024.08.31 00:48:50  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.08.31 00:37:06  2.2  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      


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