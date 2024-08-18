Son depremler! 18 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:26

Güncelleme: 18.08.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

18 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.18 06:52:27 38.3175 37.8185 4.6 -.- 2.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

2024.08.18 06:42:40 38.3075 37.7843 6.1 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.08.18 06:29:09 40.4268 28.9417 5.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.08.18 06:07:19 37.9987 28.9885 7.8 -.- 1.9 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.08.18 05:50:14 40.2628 31.7915 9.3 -.- 1.3 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.08.18 05:49:28 37.6093 35.7932 1.1 -.- 1.5 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)

2024.08.18 05:48:50 37.6037 35.7788 6.6 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)

2024.08.18 05:30:54 39.2900 27.9463 8.1 -.- 1.1 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)

2024.08.18 05:10:32 39.3915 28.6438 5.4 -.- 1.6 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.08.18 05:09:49 37.4710 37.1155 1.9 -.- 1.0 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.08.18 05:06:13 36.0380 36.1437 7.2 -.- 1.5 -.- SENKOY-(HATAY)

2024.08.18 04:57:53 38.4110 38.2488 5.0 -.- 2.4 -.- KENDIRLI-(MALATYA)

2024.08.18 04:53:16 36.2353 31.2250 11.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2024.08.18 04:23:36 37.9173 36.8263 5.9 -.- 2.3 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)

2024.08.18 04:13:06 38.0228 37.5533 5.0 -.- 2.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.08.18 04:11:10 38.0875 37.4250 9.4 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.18 04:02:37 39.3918 28.6300 5.5 -.- 1.7 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.08.18 03:33:06 40.1977 31.7358 5.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.08.18 03:27:59 38.5393 38.0073 2.6 -.- 1.2 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)

2024.08.18 03:11:53 39.4035 28.6552 5.4 -.- 1.5 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.08.18 03:08:28 37.2968 42.5543 4.9 -.- 1.9 -.- GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)

2024.08.18 03:03:42 37.8427 36.3340 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.18 02:16:22 38.0958 38.4202 2.5 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.08.18 02:03:16 39.2110 41.1802 7.6 -.- 1.1 -.- YORGANCAYIR-KARLIOVA (BINGOL)

2024.08.18 01:47:30 39.3975 28.6405 4.9 -.- 2.4 -.- ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.08.18 01:22:11 40.2253 31.6948 8.7 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.08.18 01:19:32 39.3332 41.1300 3.2 -.- 1.7 -.- ALABALIK-VARTO (MUS)

2024.08.18 01:15:55 39.3105 40.9812 5.0 -.- 1.2 -.- KARLIOVA (BINGOL)

2024.08.18 01:06:50 39.4503 27.8687 5.7 -.- 2.6 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR)

2024.08.18 01:03:40 39.2760 41.1137 5.4 -.- 2.2 -.- SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL)

2024.08.18 00:54:35 38.9560 27.1430 5.9 -.- 1.6 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)

2024.08.18 00:43:33 39.2878 41.1392 5.1 -.- 2.6 -.- ALABALIK-VARTO (MUS)

2024.08.18 00:39:11 37.9890 27.0790 5.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.08.18 00:13:01 39.3433 41.1462 5.9 -.- 3.8 3.9 ALABALIK-VARTO (MUS)