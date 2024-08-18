Son depremler! 18 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 09:26
Son depremler! 18 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

18 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.18 06:52:27  38.3175   37.8185        4.6      -.-  2.9  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.08.18 06:42:40  38.3075   37.7843        6.1      -.-  2.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.08.18 06:29:09  40.4268   28.9417        5.3      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2024.08.18 06:07:19  37.9987   28.9885        7.8      -.-  1.9  -.-   AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI)                        

2024.08.18 05:50:14  40.2628   31.7915        9.3      -.-  1.3  -.-   NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)                        

2024.08.18 05:49:28  37.6093   35.7932        1.1      -.-  1.5  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           

2024.08.18 05:48:50  37.6037   35.7788        6.6      -.-  1.4  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           

2024.08.18 05:30:54  39.2900   27.9463        8.1      -.-  1.1  -.-   DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)                        

2024.08.18 05:10:32  39.3915   28.6438        5.4      -.-  1.6  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      

2024.08.18 05:09:49  37.4710   37.1155        1.9      -.-  1.0  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.08.18 05:06:13  36.0380   36.1437        7.2      -.-  1.5  -.-   SENKOY-(HATAY)                                    

2024.08.18 04:57:53  38.4110   38.2488        5.0      -.-  2.4  -.-   KENDIRLI-(MALATYA)                                

2024.08.18 04:53:16  36.2353   31.2250       11.8      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           

2024.08.18 04:23:36  37.9173   36.8263        5.9      -.-  2.3  -.-   SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)                        

2024.08.18 04:13:06  38.0228   37.5533        5.0      -.-  2.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.08.18 04:11:10  38.0875   37.4250        9.4      -.-  1.2  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.08.18 04:02:37  39.3918   28.6300        5.5      -.-  1.7  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      

2024.08.18 03:33:06  40.1977   31.7358        5.0      -.-  1.8  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2024.08.18 03:27:59  38.5393   38.0073        2.6      -.-  1.2  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         

2024.08.18 03:11:53  39.4035   28.6552        5.4      -.-  1.5  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      

2024.08.18 03:08:28  37.2968   42.5543        4.9      -.-  1.9  -.-   GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)                           

2024.08.18 03:03:42  37.8427   36.3340        5.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.08.18 02:16:22  38.0958   38.4202        2.5      -.-  2.2  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2024.08.18 02:03:16  39.2110   41.1802        7.6      -.-  1.1  -.-   YORGANCAYIR-KARLIOVA (BINGOL)                     

2024.08.18 01:47:30  39.3975   28.6405        4.9      -.-  2.4  -.-   ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      

2024.08.18 01:22:11  40.2253   31.6948        8.7      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2024.08.18 01:19:32  39.3332   41.1300        3.2      -.-  1.7  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              

2024.08.18 01:15:55  39.3105   40.9812        5.0      -.-  1.2  -.-   KARLIOVA (BINGOL)                                 

2024.08.18 01:06:50  39.4503   27.8687        5.7      -.-  2.6  -.-   BEREKETLI-(BALIKESIR)                             

2024.08.18 01:03:40  39.2760   41.1137        5.4      -.-  2.2  -.-   SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL)                        

2024.08.18 00:54:35  38.9560   27.1430        5.9      -.-  1.6  -.-   KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)                         

2024.08.18 00:43:33  39.2878   41.1392        5.1      -.-  2.6  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              

2024.08.18 00:39:11  37.9890   27.0790        5.1      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.08.18 00:13:01  39.3433   41.1462        5.9      -.-  3.8  3.9   ALABALIK-VARTO (MUS)                            


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