Son depremler! 21 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:08

Güncelleme: 21.04.2024 - 09:08

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 21 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 21 Nisan Pazar 2024 Cuma günü meydana gelen depremler...

21 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:41:45 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

07:58:22 -.- 1.2 -.- CELTEK-ZILE (TOKAT)

07:43:51 -.- 3.0 3.0 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:42:48 -.- 1.9 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)

07:34:58 -.- 1.5 -.- DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)

07:17:44 -.- 1.7 -.- BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI)

07:09:22 -.- 1.6 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)

07:04:08 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

06:56:17 -.- 1.2 -.- SEKUCEK-YESILYURT (TOKAT)

06:54:03 -.- 3.0 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:39:45 -.- 2.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:31:08 -.- 3.0 2.9 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)

06:11:55 -.- 1.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

05:32:42 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

05:27:58 -.- 3.1 3.0 BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI)

05:22:31 -.- 1.8 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)

05:07:19 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

05:03:35 -.- 2.3 -.- SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)

05:02:09 -.- 1.0 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)

04:58:59 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

04:45:55 -.- 1.7 -.- TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA)

04:37:57 -.- 1.4 -.- BEYLICE-HENDEK (SAKARYA)

04:19:48 -.- 2.1 -.- GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN)

04:18:34 -.- 1.0 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)

04:15:06 -.- 1.0 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

04:12:40 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

04:11:51 -.- 1.3 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA)

04:06:52 -.- 1.7 -.- YESILYURT (TOKAT)

03:47:25 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

03:41:55 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

03:40:20 -.- 1.1 -.- ESKIDAGICI-ZILE (TOKAT)

03:28:25 -.- 1.5 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)

03:15:05 -.- 1.5 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)

03:14:56 -.- 1.1 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)

03:11:40 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:10:33 -.- 1.3 -.- EMIRDOLU-ZILE (TOKAT)

03:07:40 -.- 1.1 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

03:01:24 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:54:33 -.- 1.4 -.- CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS)

02:50:51 -.- 1.6 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT)

02:43:06 -.- 2.3 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

02:37:07 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

02:36:30 -.- 1.6 -.- TUGRUL-MUT (MERSIN)

01:45:22 -.- 1.6 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)

01:27:38 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

01:26:54 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

01:13:45 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:57:09 -.- 1.8 -.- KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA)

00:33:36 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:29:31 -.- 1.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:25:34 -.- 2.2 -.- AKDENIZ