Son depremler! 21 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Nisan Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 21 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:08
Son depremler! 21 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 21 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 21 Nisan Pazar 2024 Cuma günü meydana gelen depremler...

21 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:41:45  -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                       

07:58:22  -.-  1.2  -.-   CELTEK-ZILE (TOKAT)                              

07:43:51  -.-  3.0  3.0   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

07:42:48  -.-  1.9  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                       

07:34:58  -.-  1.5  -.-   DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)                   

07:17:44   -.-  1.7  -.-   BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI)                    

07:09:22  -.-  1.6  -.-   DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)                      

07:04:08  -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

06:56:17 -.-  1.2  -.-   SEKUCEK-YESILYURT (TOKAT)                        

06:54:03   -.-  3.0  2.8   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

06:39:45   -.-  2.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

06:31:08  -.-  3.0  2.9   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                        

06:11:55  -.-  1.0  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                             

05:32:42  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

05:27:58 -.-  3.1  3.0   BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI)                    

05:22:31  -.-  1.8  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                              

05:07:19   -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                          

05:03:35  -.-  2.3  -.-   SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)                   

05:02:09   -.-  1.0  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)                         

04:58:59  -.-  1.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

04:45:55   -.-  1.7  -.-   TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA)                       

04:37:57   -.-  1.4  -.-   BEYLICE-HENDEK (SAKARYA)                         

04:19:48  -.-  2.1  -.-   GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN)                      

04:18:34 -.-  1.0  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                  

04:15:06  -.-  1.0  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                      

04:12:40  -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

04:11:51  -.-  1.3  -.-   KABASAKAL-ALADAG (ADANA)                         

04:06:52  -.-  1.7  -.-   YESILYURT (TOKAT)                                

03:47:25  -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

03:41:55  -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                     

03:40:20  -.-  1.1  -.-   ESKIDAGICI-ZILE (TOKAT)                          

03:28:25  -.-  1.5  -.-   CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)                           

03:15:05   -.-  1.5  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                          

03:14:56  -.-  1.1  -.-   BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)                       

03:11:40   -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

03:10:33  -.-  1.3  -.-   EMIRDOLU-ZILE (TOKAT)                            

03:07:40 -.-  1.1  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

03:01:24  -.-  1.8  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

02:54:33   -.-  1.4  -.-   CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS)                         

02:50:51   -.-  1.6  -.-   GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT)                          

02:43:06 -.-  2.3  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

02:37:07  -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

02:36:30   -.-  1.6  -.-   TUGRUL-MUT (MERSIN)                              

01:45:22  -.-  1.6  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                              

01:27:38  -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

01:26:54  -.-  1.7  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

01:13:45  -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

00:57:09  -.-  1.8  -.-   KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA)                      

00:33:36  -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

00:29:31 -.-  1.3  -.-   AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

00:25:34  -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                    


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