Son depremler! 23 Nisan Salı 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Nisan Salı2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 23 Nisan Salı 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 23 Nisan Salı2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 23 Nisan Salı 2024 Cuma günü meydana gelen depremler...
23 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
11:46:21 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
11:21:39 -.- 1.3 -.- BALIKLIDERE-(HATAY)
09:37:14 -.- 3.9 3.9 KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
08:56:51 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
08:19:07 -.- 1.7 -.- BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR)
07:46:26 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
07:39:48 -.- 1.3 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
07:35:55 -.- 2.1 -.- EKINCI-(HATAY)
06:17:59 -.- 1.5 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT)
06:03:41 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:01:24 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:43:38 -.- 1.5 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR)
03:30:51 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
03:09:39 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
02:28:30 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
01:47:08 -.- 1.6 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)
01:38:29 -.- 1.9 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:18:49 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
01:07:06 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
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