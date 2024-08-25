Son depremler! 25 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ağustos 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 08:58
Son depremler! 25 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

25 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.25 06:31:40  38.1025   37.5898        5.0      -.-  2.0  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.08.25 06:24:13  37.0673   36.0272       16.5      -.-  1.6  -.-   AZIZLI-CEYHAN (ADANA)                             

2024.08.25 06:18:14  37.7653   27.0423        4.7      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.08.25 06:18:01  38.4697   37.3495        7.7      -.-  1.4  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.08.25 05:52:04  37.8392   29.4007       11.7      -.-  1.5  -.-   KAKLIK-HONAZ (DENIZLI)                            

2024.08.25 05:46:45  37.5597   37.1103        1.2      -.-  1.8  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           

2024.08.25 05:12:34  38.2375   38.2380        6.7      -.-  1.1  -.-   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

2024.08.25 04:36:43  35.1195   36.9858        7.2      -.-  2.7  -.-   SURIYE                                            

2024.08.25 04:20:38  35.1133   36.9567       10.2      -.-  3.5  3.4   SURIYE                                            

2024.08.25 04:18:00  38.3148   27.5040        5.1      -.-  1.4  -.-   CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)                        

2024.08.25 04:02:57  40.7868   31.0655        7.7      -.-  1.7  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 

2024.08.25 02:56:28  36.6575   36.1412        8.4      -.-  1.3  -.-   DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)                     

2024.08.25 02:47:07  37.9038   36.2803        8.8      -.-  2.0  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.08.25 02:31:10  37.6908   29.1627        4.1      -.-  3.3  3.2   KARATAS-(DENIZLI)                                 

2024.08.25 02:16:36  39.7303   24.1555       17.6      -.-  3.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.08.25 02:15:53  37.2065   35.8515        5.0      -.-  2.4  -.-   SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)                          

2024.08.25 02:14:49  37.0013   33.7543        6.8      -.-  2.4  -.-   OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)                    

2024.08.25 01:55:05  37.8812   36.3442        5.2      -.-  1.7  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.08.25 01:45:10  37.9350   36.3117        5.6      -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.08.25 00:59:19  37.9680   36.5968        5.4      -.-  1.0  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.08.25 00:13:24  37.8097   29.7057        2.4      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  

2024.08.25 00:08:26  37.9793   27.1047        8.4      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     


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