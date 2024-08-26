Son depremler! 26 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:26

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

26 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:34:55 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:13:12 -.- 1.4 -.- KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)

07:49:15 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

07:39:02 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

05:33:25 -.- 2.3 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA)

04:59:58 -.- 2.4 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)

04:21:44 -.- 1.6 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)

04:12:54 -.- 1.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)

03:53:30 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

03:01:58 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

02:30:46 -.- 1.5 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

02:24:57 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ

00:22:16 -.- 1.6 -.- UNSELI-MURADIYE (VAN)

00:10:07 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

00:07:30 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

00:04:15 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI