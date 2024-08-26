Son depremler! 26 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 26 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
26 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:34:55 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
08:13:12 -.- 1.4 -.- KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)
07:49:15 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
07:39:02 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
05:33:25 -.- 2.3 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
04:59:58 -.- 2.4 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)
04:21:44 -.- 1.6 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)
04:12:54 -.- 1.6 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
03:53:30 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
03:01:58 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
02:30:46 -.- 1.5 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
02:24:57 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ
00:22:16 -.- 1.6 -.- UNSELI-MURADIYE (VAN)
00:10:07 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:07:30 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
00:04:15 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
En Çok Okunan Haberler
-
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- ‘Nah kalkınırsınız’
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- Jandarma’da neler oluyor
- Şimşek açıkladı: 700 bin kişiye ceza yolda
- Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı