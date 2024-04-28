Son depremler! 28 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Nisan Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 28 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:25
Son depremler! 28 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 28 Nisan Pazar 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 28 Nisan Pazar 2024 günü meydana gelen depremler...

28 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:06:20  36.8283   37.2030        5.2      -.-  1.8  -.-   YILANCA-POLATELI (KILIS)                          

06:53:41  38.2867   38.6900        3.2      -.-  3.5  3.5   KAMISTAS-(MALATYA)                                

05:26:22  40.5423   23.5888        6.4      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

04:27:17  38.9012   33.0040        3.6      -.-  2.0  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           

02:50:35  38.1175   38.4157        5.0      -.-  2.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

02:34:27  38.3978   37.4282        5.0      -.-  2.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

02:04:36  36.2025   36.1832        4.1      -.-  1.4  -.-   HATAY (HATAY)                                     

00:51:46  38.0065   36.4773        5.0      -.-  2.7  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   


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