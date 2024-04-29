Son depremler! 29 Nisan Pazartesi 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Nisan Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 29 Nisan Pazartesi 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 29 Nisan Pazartesi 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 29 Nisan Pazartesi 2024 günü meydana gelen depremler...
29 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:17:22 -.- 2.0 -.- CEKMECE-(HATAY)
08:15:02 -.- 2.2 -.- MUDANYA (BURSA)
07:41:39 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
07:30:40 -.- 2.3 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)
07:24:38 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:54:30 -.- 2.3 -.- GOZEN-(TUNCELI)
05:55:54 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI
05:40:37 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:21:43 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
05:07:57 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:01:17 -.- 2.1 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:57:30 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:45:23 -.- 1.7 -.- DEREYURT-(MUS)
03:32:09 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:28:17 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
02:52:54 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:27:50 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:45:52 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:37:25 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
01:25:21 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:54:57 -.- 1.6 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
00:48:49 -.- 1.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
00:47:35 -.- 1.1 -.- YENIDERBENT-ZILE (TOKAT)
00:33:28 -.- 4.0 3.7 YAZIR-CAVDIR (BURDUR)
00:23:49 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
00:21:33 -.- 1.6 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
00:14:52 -.- 3.9 3.9 KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
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