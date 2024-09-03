Son depremler! 3 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:29

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:29

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler...

3 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:25:02 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

07:22:48 -.- 2.7 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)

06:10:08 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:28:46 -.- 1.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)

05:24:50 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:18:41 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

05:17:26 -.- 1.5 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)

05:08:42 -.- 2.0 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)

04:23:39 -.- 1.2 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY)

04:10:44 -.- 1.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

03:13:04 -.- 2.1 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)

02:50:48 -.- 1.5 -.- ISLAHIYE (GAZIANTEP)

01:12:02 -.- 2.3 -.- KIBRIS-GIRNE

00:56:22 -.- 1.5 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)

00:47:57 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)