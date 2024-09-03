Son depremler! 3 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:29
Son depremler! 3 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler...

3 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:25:02   -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                      

07:22:48   -.-  2.7  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                       

06:10:08   -.-  3.2  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

05:28:46   -.-  1.3  -.-   CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)                        

05:24:50  -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:18:41  -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                        

05:17:26   -.-  1.5  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                       

05:08:42   -.-  2.0  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                        

04:23:39  -.-  1.2  -.-   AKARCA-ISKENDERUN (HATAY)                       

04:10:44   -.-  1.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                      

03:13:04   -.-  2.1  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                        

02:50:48   -.-  1.5  -.-   ISLAHIYE (GAZIANTEP)                            

01:12:02      -.-  2.3  -.-   KIBRIS-GIRNE                                    

00:56:22    -.-  1.5  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                          

00:47:57   -.-  2.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)         


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