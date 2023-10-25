Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Son depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 25 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ekim 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Ekim 2025 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:23
Son depremler! Antalya'da deprem mi oldu? 25 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ekim'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 25 Ekim'ta meydana gelen depremler...

25 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:37:09  -.-  2.4  -.-   KURUCAN-SARAY (VAN)                              

07:54:48  -.-  2.1  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

07:18:14  -.-  2.1  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                       

06:58:20  -.-  1.9  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                       

06:47:01  -.-  2.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

06:28:34  -.-  2.3  -.-   ATACINAR-MAZGIRT (TUNCELI)                       

06:12:43  -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

05:47:46  -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                          

05:25:47  -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

05:24:00  -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

05:13:57  -.-  1.1  -.-   SOGUTALAN-ERGANI (DIYARBAKIR)                    

05:11:17  -.-  2.7  -.-   ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)                         

05:01:31  -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                           

04:36:37  -.-  1.7  -.-   GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)                         

04:34:20  -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:31:05  -.-  1.5  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    

04:30:31  -.-  2.9  -.-   BORABOY-TASOVA (AMASYA)                          

04:21:00  -.-  2.4  -.-   BORABOY-TASOVA (AMASYA)                          

04:14:35  -.-  1.7  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)               

04:06:57  -.-  1.5  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:39:17  -.-  1.6  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                          

03:11:44  -.-  1.4  -.-   SUCAHLI-KINIK (IZMIR)                            

03:08:09  -.-  0.9  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                          

02:46:54  -.-  1.7  -.-   ALATEPE-MILAS (MUGLA)                            

02:30:24  -.-  1.8  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

02:24:01  -.-  1.2  -.-   SAR-TUFANBEYLI (ADANA)                           

02:11:30  -.-  2.2  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

01:49:41  -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

01:34:27  -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

01:01:57  -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                          

00:50:55  -.-  2.0  -.-   DAVDANLI-BALA (ANKARA)                           

00:34:58  -.-  2.0  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

00:30:32  -.-  1.5  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                    

00:03:07  -.-  1.3  -.-   ASAGIKUYUCAK-AYDINCIK (YOZGAT)      


deprem deprem mi oldu depremler son deprem

İlgili Haberler

Son dakika... Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

En Çok Okunan Haberler