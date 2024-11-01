Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:34

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

1 KASIM 2024 SON DEPREMLER

2024.11.01 08:49:39  36.9117   27.3795       20.5      -.-  0.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2024.11.01 08:47:05  36.9017   27.3435        5.4      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2024.11.01 08:23:27  37.9680   36.3627        6.3      -.-  2.5  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.11.01 08:20:08  39.2325   28.2658       11.7      -.-  2.0  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2024.11.01 07:26:32  38.4378   37.3980        5.0      -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.11.01 07:25:06  37.6072   35.9163        3.8      -.-  1.6  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            

2024.11.01 06:52:42  37.9057   29.2515       15.6      -.-  1.5  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2024.11.01 06:42:21  39.1602   40.1497        8.9      -.-  1.8  -.-   DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)                      

2024.11.01 06:37:12  38.3453   38.8992        9.2      -.-  1.6  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        

2024.11.01 06:24:23  38.4395   38.0788        8.4      -.-  1.8  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.11.01 06:22:50  38.4927   37.1942       16.0      -.-  1.4  -.-   KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.11.01 06:21:24  38.3468   38.8915        7.6      -.-  1.7  -.-   UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        

2024.11.01 05:36:55  39.0388   40.4505        5.0      -.-  2.9  2.8   SUDUGUNU-(BINGOL)                                 

2024.11.01 02:23:49  40.3247   23.5108       25.8      -.-  3.9  3.8   YUNANISTAN                                        

2024.11.01 02:16:29  36.8918   27.3182        3.5      -.-  1.9  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               

2024.11.01 01:59:41  37.6602   35.3560        3.8      -.-  1.6  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            

2024.11.01 01:21:57  37.9873   36.2887        5.0      -.-  2.0  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.11.01 00:19:39  37.3897   36.9203       17.1      -.-  1.2  -.-   TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)   


Etiketler: #deprem mi oldu #Son depremler #Son depremler listesi

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