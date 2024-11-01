Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:34

Güncelleme: 01.11.2024 - 09:34

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

1 KASIM 2024 SON DEPREMLER

2024.11.01 08:49:39 36.9117 27.3795 20.5 -.- 0.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.11.01 08:47:05 36.9017 27.3435 5.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.11.01 08:23:27 37.9680 36.3627 6.3 -.- 2.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.01 08:20:08 39.2325 28.2658 11.7 -.- 2.0 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2024.11.01 07:26:32 38.4378 37.3980 5.0 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.11.01 07:25:06 37.6072 35.9163 3.8 -.- 1.6 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)

2024.11.01 06:52:42 37.9057 29.2515 15.6 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)

2024.11.01 06:42:21 39.1602 40.1497 8.9 -.- 1.8 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.11.01 06:37:12 38.3453 38.8992 9.2 -.- 1.6 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)

2024.11.01 06:24:23 38.4395 38.0788 8.4 -.- 1.8 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

2024.11.01 06:22:50 38.4927 37.1942 16.0 -.- 1.4 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.01 06:21:24 38.3468 38.8915 7.6 -.- 1.7 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)

2024.11.01 05:36:55 39.0388 40.4505 5.0 -.- 2.9 2.8 SUDUGUNU-(BINGOL)

2024.11.01 02:23:49 40.3247 23.5108 25.8 -.- 3.9 3.8 YUNANISTAN

2024.11.01 02:16:29 36.8918 27.3182 3.5 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

2024.11.01 01:59:41 37.6602 35.3560 3.8 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.11.01 01:21:57 37.9873 36.2887 5.0 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.01 00:19:39 37.3897 36.9203 17.1 -.- 1.2 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)