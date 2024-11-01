AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
AFAD, Ege Denizi'nde saat 02.23 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 4.63 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 02.23 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 4.63 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-01
Saat:02:23:50 TSİ
Enlem:40.10944 N
Boylam:23.58389 E
Derinlik:4.63 km
Detay:https://t.co/LA7zxZSrfw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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