AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde saat 02.23 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 4.63 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 06:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 02.23 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.63 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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