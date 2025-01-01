Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:34

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Ocak'ta meydana gelen depremler...

1 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:04:51  40.3467   24.0812        5.3      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                       

08:42:55  39.3340   40.8855       10.6      -.-  1.3  -.-   KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)                        

08:35:03  37.8857   29.3015       13.8      -.-  1.4  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                          

08:31:28  38.5235   28.2313        5.5      -.-  1.9  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                       

08:30:18  37.0773   28.4683        9.5      -.-  2.1  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                               

08:07:19  38.5085   28.2358        5.7      -.-  2.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                       

07:59:38  39.0130   27.1575        7.6      -.-  2.4  -.-   CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)                          

07:57:54  37.4900   30.3953       14.2      -.-  2.0  -.-   BAGSARAY-CELTIKCI (BURDUR)                       

07:47:15  36.8917   29.0272        9.2      -.-  1.6  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                          

07:40:18  37.1080   28.8370       15.2      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

07:16:57  37.1197   28.4755        8.6      -.-  3.1  3.0   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                             

06:59:56  36.0637   29.0377        7.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

06:56:42  36.1772   29.0390        2.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                          

06:52:42  36.0632   29.0468        8.7      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                          

06:49:53  35.7267   27.1987        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          

06:24:08  36.1000   28.0100        6.1      -.-  1.9  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                            

05:38:42  35.5007   27.3632        8.1      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                          

04:52:26  37.8720   29.3183       19.8      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                          

04:46:30  37.8822   29.2387       12.4      -.-  1.5  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                              

04:45:42  37.8825   29.3053       14.7      -.-  1.4  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                          

04:43:48  38.5222   28.3553        7.9      -.-  1.4  -.-   MERSINLI-SALIHLI (MANISA)                        

04:27:27  38.5488   28.2580        6.8      -.-  1.4  -.-   ADALA-SALIHLI (MANISA)                           

03:17:15  37.0687   36.5373        7.7      -.-  2.6  -.-   KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)                  

03:09:00  38.5023   28.2102       10.9      -.-  1.4  -.-   KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)                     

03:06:55  37.8635   29.2685        3.3      -.-  1.7  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                         

02:33:41  37.2338   28.8295        9.0      -.-  1.4  -.-   SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)                          


Etiketler: #deprem mi oldu #son deprem #Son depremler
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