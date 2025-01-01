Son depremler! Deprem mi oldu? 1 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 01.01.2025 - 09:34

Güncelleme: 01.01.2025 - 09:34

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Ocak'ta meydana gelen depremler...

1 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:04:51 40.3467 24.0812 5.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

08:42:55 39.3340 40.8855 10.6 -.- 1.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)

08:35:03 37.8857 29.3015 13.8 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

08:31:28 38.5235 28.2313 5.5 -.- 1.9 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

08:30:18 37.0773 28.4683 9.5 -.- 2.1 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)

08:07:19 38.5085 28.2358 5.7 -.- 2.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

07:59:38 39.0130 27.1575 7.6 -.- 2.4 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)

07:57:54 37.4900 30.3953 14.2 -.- 2.0 -.- BAGSARAY-CELTIKCI (BURDUR)

07:47:15 36.8917 29.0272 9.2 -.- 1.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA)

07:40:18 37.1080 28.8370 15.2 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

07:16:57 37.1197 28.4755 8.6 -.- 3.1 3.0 ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

06:59:56 36.0637 29.0377 7.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

06:56:42 36.1772 29.0390 2.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

06:52:42 36.0632 29.0468 8.7 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ

06:49:53 35.7267 27.1987 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

06:24:08 36.1000 28.0100 6.1 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

05:38:42 35.5007 27.3632 8.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

04:52:26 37.8720 29.3183 19.8 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

04:46:30 37.8822 29.2387 12.4 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)

04:45:42 37.8825 29.3053 14.7 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

04:43:48 38.5222 28.3553 7.9 -.- 1.4 -.- MERSINLI-SALIHLI (MANISA)

04:27:27 38.5488 28.2580 6.8 -.- 1.4 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA)

03:17:15 37.0687 36.5373 7.7 -.- 2.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)

03:09:00 38.5023 28.2102 10.9 -.- 1.4 -.- KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)

03:06:55 37.8635 29.2685 3.3 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

02:33:41 37.2338 28.8295 9.0 -.- 1.4 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)