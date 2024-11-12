Son depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 12 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:16

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

12 KASIM 2024 SON DEPREMLER

2024.11.12 08:25:17  38.8142   43.6930       28.8      -.-  1.3  -.-   AKBULAK-MURADIYE (VAN)                            

2024.11.12 08:18:34  38.1323   38.5133        6.9      -.-  2.4  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2024.11.12 08:13:20  38.0818   31.1017       14.8      -.-  1.4  -.-   BALCI-GELENDOST (ISPARTA)                         

2024.11.12 07:58:18  38.2430   37.6847        7.5      -.-  1.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

2024.11.12 07:37:00  38.1877   37.4163       19.8      -.-  1.3  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.11.12 07:01:54  38.2982   38.7518        8.1      -.-  1.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       

2024.11.12 06:53:25  39.4020   34.8478       15.4      -.-  1.2  -.-   KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT)                         

2024.11.12 06:39:57  40.2022   31.8003       19.8      -.-  1.4  -.-   KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)                         

2024.11.12 06:29:41  38.3000   27.5203       11.7      -.-  1.5  -.-   CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)                        

2024.11.12 06:28:02  37.3470   30.5852        5.0      -.-  1.4  -.-   AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)                           

2024.11.12 06:10:13  38.0070   36.5607       17.0      -.-  1.2  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.11.12 06:02:21  37.9578   36.5218        5.0      -.-  1.5  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.11.12 05:58:00  40.8513   28.4293       21.6      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2024.11.12 05:54:25  39.3163   36.3528        2.7      -.-  1.6  -.-   GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS)                         

2024.11.12 05:45:32  40.1123   41.3852       17.5      -.-  1.4  -.-   KIRKGOZE-YAKUTIYE (ERZURUM)                       

2024.11.12 05:39:29  38.6463   39.6990       10.3      -.-  1.3  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  

2024.11.12 05:26:39  38.4362   36.7613       17.0      -.-  1.3  -.-   INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.11.12 04:31:07  38.8653   43.5405        2.0      -.-  2.1  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    

2024.11.12 04:17:46  37.9682   36.5643       20.7      -.-  1.0  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.11.12 03:44:28  37.0050   27.9102       13.1      -.-  1.5  -.-   TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)                          

2024.11.12 03:03:22  38.2945   38.7780        5.0      -.-  2.0  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

2024.11.12 03:00:08  38.3000   38.7375        5.0      -.-  2.8  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                

2024.11.12 02:00:56  37.3568   37.1463       10.6      -.-  1.2  -.-   KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2024.11.12 01:57:20  38.4767   37.5643        4.3      -.-  1.2  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         

2024.11.12 01:21:51  40.1053   23.2215       10.7      -.-  3.7  3.7   YUNANISTAN                                        

2024.11.12 01:15:22  38.0730   37.0605       12.1      -.-  0.9  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2024.11.12 01:05:56  37.9742   36.6510       12.3      -.-  1.2  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.11.12 00:51:43  39.2933   26.0210        5.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.11.12 00:51:16  40.3387   27.1945       16.6      -.-  1.6  -.-   H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)                

2024.11.12 00:09:29  37.8623   27.1680        4.6      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler