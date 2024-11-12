Son depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:16

Güncelleme: 12.11.2024 - 09:16

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

12 KASIM 2024 SON DEPREMLER

2024.11.12 08:25:17 38.8142 43.6930 28.8 -.- 1.3 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN)

2024.11.12 08:18:34 38.1323 38.5133 6.9 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.11.12 08:13:20 38.0818 31.1017 14.8 -.- 1.4 -.- BALCI-GELENDOST (ISPARTA)

2024.11.12 07:58:18 38.2430 37.6847 7.5 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2024.11.12 07:37:00 38.1877 37.4163 19.8 -.- 1.3 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 07:01:54 38.2982 38.7518 8.1 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2024.11.12 06:53:25 39.4020 34.8478 15.4 -.- 1.2 -.- KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT)

2024.11.12 06:39:57 40.2022 31.8003 19.8 -.- 1.4 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.11.12 06:29:41 38.3000 27.5203 11.7 -.- 1.5 -.- CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)

2024.11.12 06:28:02 37.3470 30.5852 5.0 -.- 1.4 -.- AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)

2024.11.12 06:10:13 38.0070 36.5607 17.0 -.- 1.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 06:02:21 37.9578 36.5218 5.0 -.- 1.5 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 05:58:00 40.8513 28.4293 21.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

2024.11.12 05:54:25 39.3163 36.3528 2.7 -.- 1.6 -.- GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS)

2024.11.12 05:45:32 40.1123 41.3852 17.5 -.- 1.4 -.- KIRKGOZE-YAKUTIYE (ERZURUM)

2024.11.12 05:39:29 38.6463 39.6990 10.3 -.- 1.3 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)

2024.11.12 05:26:39 38.4362 36.7613 17.0 -.- 1.3 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 04:31:07 38.8653 43.5405 2.0 -.- 2.1 -.- ERMISLER-(VAN)

2024.11.12 04:17:46 37.9682 36.5643 20.7 -.- 1.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 03:44:28 37.0050 27.9102 13.1 -.- 1.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)

2024.11.12 03:03:22 38.2945 38.7780 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2024.11.12 03:00:08 38.3000 38.7375 5.0 -.- 2.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2024.11.12 02:00:56 37.3568 37.1463 10.6 -.- 1.2 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 01:57:20 38.4767 37.5643 4.3 -.- 1.2 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

2024.11.12 01:21:51 40.1053 23.2215 10.7 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN

2024.11.12 01:15:22 38.0730 37.0605 12.1 -.- 0.9 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 01:05:56 37.9742 36.6510 12.3 -.- 1.2 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.11.12 00:51:43 39.2933 26.0210 5.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.11.12 00:51:16 40.3387 27.1945 16.6 -.- 1.6 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)

2024.11.12 00:09:29 37.8623 27.1680 4.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)