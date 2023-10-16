Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:07
Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler... 

15 EKİM'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

09:21:13 -.-  1.6  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                        

08:47:57 -.-  1.4  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

07:35:30 -.-  2.1  -.-   HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)                            

07:10:10 -.-  3.1  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                     

07:09:42 -.-  1.4  -.-   AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN)                         

07:04:36 -.-  1.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

06:57:27 -.-  0.8  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

06:55:24 -.-  0.6  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                     

06:43:21 -.-  2.1  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                      

05:56:10 -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                            

05:37:19 -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                     

05:06:06 -.-  2.2  -.-   VAN GOLU                                           

04:47:19 -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                           

04:42:53 -.-  1.4  -.-   FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)                          

04:13:33 -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

04:07:05 -.-  1.0  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

04:03:25 -.-  1.2  -.-   CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   

04:00:32 -.-  0.8  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                            

03:40:07 -.-  1.7  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          

03:34:42 -.-  1.2  -.-   YANALERIK-KOZAN (ADANA)                            

03:30:26 -.-  0.5  -.-   IDEMKOY-KOZAN (ADANA)                              

03:27:42 -.-  2.4  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                     

03:22:17 -.-  1.4  -.-   YANALERIK-KOZAN (ADANA)                            

03:21:32 -.-  2.0  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                              

03:16:00 -.-  1.4  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

03:10:10 -.-  1.3  -.-   OZYURT-(VAN)                                       

02:47:50 -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                      

02:45:24 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                            

02:36:38 -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                      

02:28:07 -.-  1.4  -.-   BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI)                        

02:19:43 -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                     

02:18:59 -.-  0.8  -.-   ULA (MUGLA)                                        

02:17:51 -.-  1.9  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                           

02:05:54 -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                           

01:44:07 -.-  0.8  -.-   KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI)                     

01:37:07 -.-  1.4  -.-   DOGANCALI-BEYPAZARI (ANKARA)                       

01:32:14 -.-  1.5  -.-   IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)                           

01:09:03 -.-  2.0  -.-   AKCIFT-(VAN)                                       

00:57:32 -.-  2.4  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                           

00:49:19 -.-  1.2  -.-   KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA)                        

00:31:28 -.-  1.5  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                            

00:28:23 -.-  1.6  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                             

00:22:50 -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

00:13:18 -.-  1.4  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                 

00:04:05 -.-  1.1  -.-   YAYLACI-SARIZ (KAYSERI)              



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