Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler...
15 EKİM'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
09:21:13 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
08:47:57 -.- 1.4 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:35:30 -.- 2.1 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)
07:10:10 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:09:42 -.- 1.4 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN)
07:04:36 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:57:27 -.- 0.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:55:24 -.- 0.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)
06:43:21 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:56:10 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
05:37:19 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:06:06 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
04:47:19 -.- 1.9 -.- VAN GOLU
04:42:53 -.- 1.4 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)
04:13:33 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:07:05 -.- 1.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:03:25 -.- 1.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:00:32 -.- 0.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
03:40:07 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
03:34:42 -.- 1.2 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)
03:30:26 -.- 0.5 -.- IDEMKOY-KOZAN (ADANA)
03:27:42 -.- 2.4 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
03:22:17 -.- 1.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)
03:21:32 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
03:16:00 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
03:10:10 -.- 1.3 -.- OZYURT-(VAN)
02:47:50 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:45:24 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
02:36:38 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
02:28:07 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI)
02:19:43 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:18:59 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA)
02:17:51 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
02:05:54 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:44:07 -.- 0.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI)
01:37:07 -.- 1.4 -.- DOGANCALI-BEYPAZARI (ANKARA)
01:32:14 -.- 1.5 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)
01:09:03 -.- 2.0 -.- AKCIFT-(VAN)
00:57:32 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
00:49:19 -.- 1.2 -.- KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA)
00:31:28 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
00:28:23 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)
00:22:50 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:13:18 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
00:04:05 -.- 1.1 -.- YAYLACI-SARIZ (KAYSERI)
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