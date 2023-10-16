Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:07

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler...

15 EKİM'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

09:21:13 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)

08:47:57 -.- 1.4 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:35:30 -.- 2.1 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)

07:10:10 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

07:09:42 -.- 1.4 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN)

07:04:36 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:57:27 -.- 0.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:55:24 -.- 0.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

06:43:21 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:56:10 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

05:37:19 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:06:06 -.- 2.2 -.- VAN GOLU

04:47:19 -.- 1.9 -.- VAN GOLU

04:42:53 -.- 1.4 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)

04:13:33 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:07:05 -.- 1.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:03:25 -.- 1.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:00:32 -.- 0.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)

03:40:07 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

03:34:42 -.- 1.2 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)

03:30:26 -.- 0.5 -.- IDEMKOY-KOZAN (ADANA)

03:27:42 -.- 2.4 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

03:22:17 -.- 1.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA)

03:21:32 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

03:16:00 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

03:10:10 -.- 1.3 -.- OZYURT-(VAN)

02:47:50 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:45:24 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

02:36:38 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

02:28:07 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI)

02:19:43 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

02:18:59 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA)

02:17:51 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)

02:05:54 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

01:44:07 -.- 0.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI)

01:37:07 -.- 1.4 -.- DOGANCALI-BEYPAZARI (ANKARA)

01:32:14 -.- 1.5 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE)

01:09:03 -.- 2.0 -.- AKCIFT-(VAN)

00:57:32 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

00:49:19 -.- 1.2 -.- KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA)

00:31:28 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

00:28:23 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)

00:22:50 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:13:18 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

00:04:05 -.- 1.1 -.- YAYLACI-SARIZ (KAYSERI)



