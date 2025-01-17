Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 17 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Ocak'ta meydana gelen depremler...
17 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.01.17 07:30:38 -.- 2.7 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.01.17 07:10:53 -.- 1.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.01.17 06:32:01 -.- 2.0 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG)
2025.01.17 06:22:12 -.- 2.1 -.- ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN)
2025.01.17 06:02:36 -.- 1.6 -.- CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN)
2025.01.17 05:59:38 -.- 1.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.01.17 05:47:08 -.- 2.0 -.- YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI)
2025.01.17 05:46:21 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.01.17 05:17:02 -.- 2.6 -.- ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
2025.01.17 04:46:33 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
2025.01.17 03:58:48 -.- 1.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.01.17 03:46:40 -.- 1.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
2025.01.17 03:35:13 -.- 1.7 -.- SURUGUDEN-(MUS)
2025.01.17 03:27:31 -.- 1.4 -.- NILUFER (BURSA)
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