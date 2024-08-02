Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:21

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

2 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.02 08:17:58 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.02 08:15:18 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.08.02 06:09:49 -.- 2.4 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2024.08.02 05:58:40 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2024.08.02 05:44:15 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ

2024.08.02 04:20:44 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.02 03:54:14 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2024.08.02 03:40:59 -.- 3.5 3.3 YUNANISTAN

2024.08.02 02:48:27 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN

2024.08.02 00:55:51 -.- 2.1 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)

2024.08.02 00:38:58 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.08.02 00:05:20 -.- 2.2 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)