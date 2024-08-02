Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:21
Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

2 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.02 08:17:58    -.-  2.0  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 

2024.08.02 08:15:18     -.-  1.8  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)          

2024.08.02 06:09:49  -.-  2.4  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)      

2024.08.02 05:58:40    -.-  2.1  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)         

2024.08.02 05:44:15     -.-  3.2  3.0   AKDENIZ                             

2024.08.02 04:20:44       -.-  2.1  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)    

2024.08.02 03:54:14     -.-  1.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                

2024.08.02 03:40:59     -.-  3.5  3.3   YUNANISTAN                          

2024.08.02 02:48:27      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                          

2024.08.02 00:55:51    -.-  2.1  -.-   DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 

2024.08.02 00:38:58    -.-  1.5  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)              

2024.08.02 00:05:20   -.-  2.2  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)              


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