Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
2 AĞUTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.08.02 08:17:58 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.02 08:15:18 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.08.02 06:09:49 -.- 2.4 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2024.08.02 05:58:40 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2024.08.02 05:44:15 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ
2024.08.02 04:20:44 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.02 03:54:14 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2024.08.02 03:40:59 -.- 3.5 3.3 YUNANISTAN
2024.08.02 02:48:27 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2024.08.02 00:55:51 -.- 2.1 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
2024.08.02 00:38:58 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2024.08.02 00:05:20 -.- 2.2 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)
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