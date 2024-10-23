Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:57

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

23 EKİM 2024 SON DEPREMLER

07:44:04  -.-  1.4  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

06:34:09   -.-  1.3  -.-   KIRIK-YIGILCA (DUZCE)                           

05:16:12   -.-  1.5  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                        

05:13:35   -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         

05:12:00   -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

05:07:32  -.-  1.8  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

04:21:55   -.-  1.4  -.-   NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

04:09:04   -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                          

03:53:24  -.-  1.7  -.-   SAVKOY-(ISPARTA)                                

03:47:15  -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

03:45:08   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                         

03:18:51   -.-  1.7  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                 

02:04:30    -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                          

01:53:14   -.-  1.8  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                 

01:41:16  -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                         

01:32:51  -.-  1.6  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                       

01:31:05   -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

01:10:39  -.-  2.5  -.-   ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)                          

01:09:40   -.-  2.0  -.-   OCAKBASI-ERBAA (TOKAT)                          

00:50:05    -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                         

00:28:47  -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                         

00:22:44    -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                         


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #son deprem

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