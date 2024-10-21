AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 22:07

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 21:55'te yaşanan depremin derinliği 11.4 km olarak açıklandı.

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Etiketler: #deprem #adıyaman #anadolu

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