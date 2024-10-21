AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 21:55'te yaşanan depremin derinliği 11.4 km olarak açıklandı.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-10-21
Saat:21:55:18 TSİ
Enlem:38.08139 N
Boylam:38.40306 E
Derinlik:11.4 km
Detay:https://t.co/2K9VRsMlaQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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