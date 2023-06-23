Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:37

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:37

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Haziran'da meydana gelen depremler...Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 23 Haziran'da meydana gelen depremler...

23 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023-06-23 10:14:10 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2023-06-23 10:04:45 1.1 Saimbeyli (Adana)

2023-06-23 09:11:10 2.1 Saimbeyli (Adana)

2023-06-23 08:54:08 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2023-06-23 08:43:16 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2023-06-23 08:36:46 1.2 Nurdağı (Gaziantep)

2023-06-23 08:31:42 1.6 Kaş (Antalya) 592119

2023-06-23 08:31:22 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 08:30:10 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 08:27:02 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2023-06-23 08:04:56 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 07:53:19 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2023-06-23 07:52:00 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 07:51:36 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2023-06-23 07:45:45 1.5 Sincik (Adıyaman)

2023-06-23 07:35:09 1.3 Akçadağ (Malatya)

2023-06-23 07:31:52 1.3 Sarayköy (Denizli)

2023-06-23 07:31:11 0.8 Sincik (Adıyaman)

2023-06-23 07:25:39 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

2023-06-23 07:18:56 1.7 Akdeniz - [30.28 km] Kaş (Antalya)

2023-06-23 07:14:46 1.2 Aziziye (Erzurum)

2023-06-23 07:14:43 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 07:03:10 1.6 Aladağ (Adana)

2023-06-23 06:43:45 2.4 Kaş (Antalya)

2023-06-23 06:38:36 2.2 Çelikhan (Adıyaman)

2023-06-23 06:32:58 2.6 İskenderun (Hatay)

2023-06-23 06:08:29 2.5 Tarsus (Mersin)

2023-06-23 05:41:06 1.8 Sivrice (Elazığ)

2023-06-23 05:22:00 1.8 Kırkağaç (Manisa)

2023-06-23 05:14:44 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2023-06-23 05:12:44 2.3 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.10 km] İskenderun (Hatay)

2023-06-23 05:03:52 2.4 Akdeniz - [12.20 km] Samandağ (Hatay)

2023-06-23 04:36:34 2.4 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.71 km] İskenderun (Hatay)

2023-06-23 04:17:41 2.7 Toprakkale (Osmaniye)

2023-06-23 03:53:17 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-06-23 03:50:35 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-06-23 03:39:55 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-06-23 03:33:05 1.0 Merkez (Elazığ) 592085

2023-06-23 03:19:00 1.6 Ege Denizi - [03.81 km] Ayvacık (Çanakkale)

2023-06-23 03:17:42 1.0 Pütürge (Malatya)

2023-06-23 03:11:16 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 03:07:54 1.3 İncesu (Kayseri)

2023-06-23 02:48:49 0.8 Çelikhan (Adıyaman)

2023-06-23 02:43:01 1.7 Ege Denizi - [05.33 km] Dikili (İzmir)

2023-06-23 02:38:56 1.3 Bayındır (İzmir)

2023-06-23 02:34:49 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2023-06-23 02:32:44 1.6 İncesu (Kayseri)

2023-06-23 02:25:20 1.2 Bayındır (İzmir)

2023-06-23 02:19:22 2.6 Samandağ (Hatay)

2023-06-23 02:14:53 2.1 Doğanşehir (Malatya)

2023-06-23 02:10:58 1.6 Ege Denizi - [25.17 km] Seferihisar (İzmir)

2023-06-23 02:00:49 1.5 Bala (Ankara)

2023-06-23 02:00:45 2.7 Reyhanlı (Hatay)

2023-06-23 01:57:53 0.8 Ortaköy (Çorum)

2023-06-23 01:56:18 1.3 Kırıkhan (Hatay)

2023-06-23 01:47:51 1.3 Sincik (Adıyaman)

2023-06-23 01:43:11 1.5 Çameli (Denizli)

2023-06-23 01:42:04 2.7 Pütürge (Malatya)

2023-06-23 01:40:40 1.2 Menderes (İzmir)

2023-06-23 01:37:28 1.8 Çelikhan (Adıyaman)

2023-06-23 01:34:25 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2023-06-23 01:21:54 3.0 Hama (Suriye) - [91.16 km] Yayladağı (Hatay)

2023-06-23 01:15:35 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2023-06-23 01:12:08 1.5 Saimbeyli (Adana)

2023-06-23 01:09:18 1.0 Merkez (Bolu)

2023-06-23 01:08:26 1.9 Akçadağ (Malatya)

2023-06-23 01:06:56 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 01:03:34 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 00:54:54 1.9 Altınözü (Hatay)

2023-06-23 00:47:07 1.4 Saimbeyli (Adana)

2023-06-23 00:46:58 0.9 Doğanşehir (Malatya)

2023-06-23 00:41:55 0.8 Hazar Gölü - [03.83 km]

2023-06-23 00:35:57 1.3 Çelikhan (Adıyaman)

2023-06-23 00:23:45 1.0 Akçadağ (Malatya)

2023-06-23 00:20:29 1.9 Saimbeyli (Adana)

2023-06-23 00:12:22 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2023-06-23 00:05:56 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)