Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:46

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:46

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

25 EKİM 2024 SON DEPREMLER

2024.10.25 09:53:46 38.2667 38.2910 4.4 -.- 2.0 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

2024.10.25 09:48:30 39.1002 27.5620 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

2024.10.25 08:34:53 36.2365 28.5870 27.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2024.10.25 08:30:13 38.4245 39.2203 10.5 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.10.25 08:25:04 38.4212 39.2132 9.1 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2024.10.25 08:02:13 38.2668 37.7403 7.8 -.- 2.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.25 06:58:07 39.7065 37.3647 5.0 -.- 2.4 -.- AKPINAR-(SIVAS)

2024.10.25 04:18:02 39.0733 37.8293 3.5 -.- 2.7 -.- TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA)

2024.10.25 04:05:12 38.0618 29.0650 9.4 -.- 2.0 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)

2024.10.25 03:36:32 36.5950 37.0845 6.8 -.- 1.8 -.- AKCABAGLAR-(KILIS)

2024.10.25 02:06:30 36.9455 28.1843 1.4 -.- 2.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)

2024.10.25 01:08:34 38.0505 36.2387 1.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.10.25 01:04:40 38.3603 38.7902 2.1 -.- 2.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

2024.10.25 00:28:55 41.1485 34.5070 9.4 -.- 1.7 -.- UZUNYURT-KARGI (CORUM)

2024.10.25 00:25:20 40.1053 33.3230 7.0 -.- 2.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

2024.10.25 00:21:33 36.6063 36.2027 1.8 -.- 1.6 -.- BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY)