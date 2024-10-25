Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:46

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

25 EKİM 2024 SON DEPREMLER

2024.10.25 09:53:46  38.2667   38.2910        4.4      -.-  2.0  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2024.10.25 09:48:30  39.1002   27.5620        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             

2024.10.25 08:34:53  36.2365   28.5870       27.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.25 08:30:13  38.4245   39.2203       10.5      -.-  2.0  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          

2024.10.25 08:25:04  38.4212   39.2132        9.1      -.-  1.8  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.10.25 08:02:13  38.2668   37.7403        7.8      -.-  2.9  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.10.25 06:58:07  39.7065   37.3647        5.0      -.-  2.4  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   

2024.10.25 04:18:02  39.0733   37.8293        3.5      -.-  2.7  -.-   TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA)                        

2024.10.25 04:05:12  38.0618   29.0650        9.4      -.-  2.0  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        

2024.10.25 03:36:32  36.5950   37.0845        6.8      -.-  1.8  -.-   AKCABAGLAR-(KILIS)                                

2024.10.25 02:06:30  36.9455   28.1843        1.4      -.-  2.3  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           

2024.10.25 01:08:34  38.0505   36.2387        1.2      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2024.10.25 01:04:40  38.3603   38.7902        2.1      -.-  2.7  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             

2024.10.25 00:28:55  41.1485   34.5070        9.4      -.-  1.7  -.-   UZUNYURT-KARGI (CORUM)                            

2024.10.25 00:25:20  40.1053   33.3230        7.0      -.-  2.7  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                          

2024.10.25 00:21:33  36.6063   36.2027        1.8      -.-  1.6  -.-   BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY)               


Etiketler: #Son depremler #Son dakika #deprem mi oldu

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