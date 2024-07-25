Son depremler! Deprem mi oldu? 25 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Temmuz'da meydana gelen depremler...

25 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

08:44:35 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

07:53:03 -.- 2.5 -.- KIBRIS RUM KESIMI

07:47:43 -.- 1.6 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)

07:39:02 -.- 1.3 -.- BULCUK-ILGIN (KONYA)

07:03:16 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

06:47:29 -.- 1.8 -.- AKPINAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)

06:34:23 -.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

06:30:40 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

06:25:19 -.- 2.3 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:48:10 -.- 1.5 -.- DAGAHMETCE-BAYRAMIC (CANAKKALE)

05:34:22 -.- 3.6 3.4 ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA)

05:27:29 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

05:17:56 -.- 2.1 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)

05:00:03 -.- 1.4 -.- SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA)

04:51:55 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

04:31:46 -.- 1.0 -.- AVDANCIK-BEYSEHIR (KONYA)

04:05:14 -.- 1.4 -.- YENIOBA-EZINE (CANAKKALE)

03:43:37 -.- 1.2 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)

03:38:18 -.- 1.5 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)

03:36:24 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

03:30:50 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN

03:10:40 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:06:37 -.- 1.6 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)

03:02:42 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-DOGANHISAR (KONYA)

02:29:40 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

02:13:08 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)

02:09:42 -.- 1.7 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

02:00:43 -.- 1.2 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)

01:59:12 -.- 1.4 -.- CAKMAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)

00:18:49 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

00:10:18 -.- 1.6 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

00:07:18 -.- 2.0 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)