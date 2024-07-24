Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-07-24
Saat:23:20:13 TSİ
Enlem:40.04889 N
Boylam:36.04444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0SiN7DBLV3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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