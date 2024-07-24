Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 23:30
Son Dakika... AFAD duyurdu: Tokat'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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