Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Aralık 2024 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 08:53

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Aralık'da meydana gelen depremler... 

28 ARALIK TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

2024.12.28 07:42:56  38.0240   36.4528        2.6      -.-  1.9  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 

2024.12.28 07:32:13  38.7560   26.0697        1.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                      

2024.12.28 07:21:20  37.1465   28.8395        5.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)              

2024.12.28 06:49:35  39.0017   37.5712        7.0      -.-  2.2  -.-   KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)          

2024.12.28 06:42:48  40.2790   23.4527        5.0      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                      

2024.12.28 06:00:15  36.1668   35.9762       22.0      -.-  1.4  -.-   BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)       

2024.12.28 05:48:20  37.1200   28.8837        1.1      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)       

2024.12.28 05:44:46  37.1148   28.8208        5.0      -.-  1.7  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)          

2024.12.28 05:42:33  37.2333   28.7463       20.6      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)              

2024.12.28 05:36:18  37.1440   28.8598       13.7      -.-  2.0  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)               

2024.12.28 05:31:26  34.8358   32.0220       15.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                         

2024.12.28 05:19:38  37.0888   28.8832       13.2      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)       


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #son deprem
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