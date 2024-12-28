Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Aralık 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Aralık'da meydana gelen depremler...
28 ARALIK TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
2024.12.28 07:42:56 38.0240 36.4528 2.6 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.28 07:32:13 38.7560 26.0697 1.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2024.12.28 07:21:20 37.1465 28.8395 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2024.12.28 06:49:35 39.0017 37.5712 7.0 -.- 2.2 -.- KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)
2024.12.28 06:42:48 40.2790 23.4527 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
2024.12.28 06:00:15 36.1668 35.9762 22.0 -.- 1.4 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)
2024.12.28 05:48:20 37.1200 28.8837 1.1 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.12.28 05:44:46 37.1148 28.8208 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.12.28 05:42:33 37.2333 28.7463 20.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2024.12.28 05:36:18 37.1440 28.8598 13.7 -.- 2.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
2024.12.28 05:31:26 34.8358 32.0220 15.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2024.12.28 05:19:38 37.0888 28.8832 13.2 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
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