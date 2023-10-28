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Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 28 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:58
Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 28 Ekim'de meydana gelen depremler...

28 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.10.28 12:22:01  36.0547   33.4948       19.1      -.-  1.7  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2023.10.28 12:13:52  39.4228   28.1780        3.1      -.-  3.0  -.-   OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)                       

2023.10.28 12:11:41  36.0528   33.4887       15.6      -.-  2.0  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2023.10.28 12:04:48  36.1007   33.4975       16.5      -.-  1.7  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           

2023.10.28 12:01:20  36.0568   33.4932       19.1      -.-  1.5  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2023.10.28 12:00:39  36.0465   33.4917       18.1      -.-  1.6  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2023.10.28 11:57:46  36.0457   33.5000       17.7      -.-  1.8  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2023.10.28 11:56:35  36.0733   33.4765       16.8      -.-  2.2  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                

2023.10.28 11:04:06  38.1040   36.5368       18.6      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.10.28 10:13:32  38.4852   39.2262        5.8      -.-  2.6  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          

2023.10.28 09:30:52  36.2797   36.3318        5.3      -.-  1.7  -.-   MELEKLI-(HATAY)                                   

2023.10.28 09:18:06  35.9930   29.3377        5.0      -.-  2.0  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 

2023.10.28 09:05:32  38.1270   36.3698       11.8      -.-  1.3  -.-   MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2023.10.28 09:00:41  37.7480   36.2325        3.0      -.-  1.2  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      

2023.10.28 08:49:52  38.2053   27.6548        5.1      -.-  1.8  -.-   BAYINDIR (IZMIR)                                  

2023.10.28 07:23:54  38.2080   22.5638        5.0      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        

2023.10.28 07:20:11  37.6495   35.4987        1.1      -.-  2.9  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2023.10.28 06:51:24  38.1707   38.3673        5.0      -.-  2.5  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          

2023.10.28 06:50:12  39.8753   29.2305        8.9      -.-  3.2  3.2   ALPAGUT-KELES (BURSA)                             

2023.10.28 05:36:27  36.2277   36.1167       10.4      -.-  1.5  -.-   GUNYAZI-(HATAY)                                   

2023.10.28 05:30:13  36.9098   27.6078        4.8      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2023.10.28 04:31:31  37.5960   27.0297        3.3      -.-  1.5  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)              

2023.10.28 04:29:45  40.6817   27.4365        6.3      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2023.10.28 04:24:51  37.6258   27.0302        7.5      -.-  1.5  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)              

2023.10.28 03:28:23  37.7532   36.3020        5.0      -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2023.10.28 03:20:46  39.6553   32.9933       10.9      -.-  1.5  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                              

2023.10.28 02:43:40  38.1095   38.4472        2.4      -.-  2.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2023.10.28 02:39:37  37.4280   37.0240        5.0      -.-  2.0  -.-   ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS)                       

2023.10.28 02:30:52  40.6873   32.7712        2.7      -.-  2.5  -.-   YONCALI-CERKES (CANKIRI)                          

2023.10.28 02:14:04  38.1513   36.5982       11.1      -.-  1.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.10.28 02:06:11  38.1222   37.8137        9.0      -.-  1.8  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2023.10.28 02:00:14  38.5728   39.6873        5.0      -.-  3.2  3.3   KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)                            

2023.10.28 01:16:32  37.8738   36.2753        5.3      -.-  1.5  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2023.10.28 00:25:38  38.3355   37.7768       11.2      -.-  1.7  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

2023.10.28 00:14:40  38.1995   38.6390        5.0      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2023.10.28 00:12:14  37.8855   37.8087        9.2      -.-  1.4  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)          DEPREM


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