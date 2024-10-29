Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 29 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:04

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

29 EKİM 2024 SON DEPREMLER

2024.10.29 08:05:29  38.0568   37.5520        5.0      -.-  2.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.10.29 07:39:15  36.4685   33.2217        4.6      -.-  1.7  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            

2024.10.29 07:34:36  36.4982   33.2325        6.3      -.-  2.2  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            

2024.10.29 07:20:44  38.0603   37.2648        4.7      -.-  1.8  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.10.29 07:14:02  38.4423   38.0785        7.6      -.-  2.1  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.10.29 06:17:15  39.6972   33.3280        5.0      -.-  2.5  -.-   KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)              

2024.10.29 05:23:10  36.4597   33.2193        9.4      -.-  2.3  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            

2024.10.29 05:01:17  38.0400   37.0923        1.2      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

2024.10.29 04:32:13  36.4678   33.2412       15.0      -.-  1.1  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            

2024.10.29 04:30:28  39.3503   27.9978       13.1      -.-  1.4  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

2024.10.29 03:55:26  36.4682   33.2465       18.5      -.-  1.5  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            

2024.10.29 03:12:14  38.1460   30.9850        5.0      -.-  2.3  -.-   AFSAR-GELENDOST (ISPARTA)                         

2024.10.29 03:02:54  40.2435   24.1417        9.9      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.10.29 03:01:02  38.3917   38.8600        5.0      -.-  2.4  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         

2024.10.29 02:58:53  38.1043   37.1503        2.5      -.-  1.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.10.29 02:49:52  37.5825   35.8483       15.7      -.-  0.9  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             

2024.10.29 02:21:44  38.4410   38.0982        5.5      -.-  2.1  -.-   AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.10.29 02:08:17  40.7968   30.9595       18.6      -.-  1.2  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            

2024.10.29 01:48:03  36.4980   33.2308       12.4      -.-  1.6  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                            

2024.10.29 01:36:48  39.0050   28.0323       10.1      -.-  1.6  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         

2024.10.29 01:29:51  38.6138   36.5220       21.1      -.-  0.9  -.-   TEKNELI-SARIZ (KAYSERI)                           

2024.10.29 00:41:02  37.6212   26.8493        4.5      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.10.29 00:32:34  37.2517   28.1032       17.2      -.-  1.6  -.-   BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA)                           

2024.10.29 00:20:51  38.3525   38.7407       11.5      -.-  1.7  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                           


Etiketler: #son deprem #deprem mi oldu #Son depremler listesi

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