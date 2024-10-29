Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:04

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:04

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

29 EKİM 2024 SON DEPREMLER

2024.10.29 08:05:29 38.0568 37.5520 5.0 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 07:39:15 36.4685 33.2217 4.6 -.- 1.7 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 07:34:36 36.4982 33.2325 6.3 -.- 2.2 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 07:20:44 38.0603 37.2648 4.7 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 07:14:02 38.4423 38.0785 7.6 -.- 2.1 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.29 06:17:15 39.6972 33.3280 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)

2024.10.29 05:23:10 36.4597 33.2193 9.4 -.- 2.3 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 05:01:17 38.0400 37.0923 1.2 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 04:32:13 36.4678 33.2412 15.0 -.- 1.1 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 04:30:28 39.3503 27.9978 13.1 -.- 1.4 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)

2024.10.29 03:55:26 36.4682 33.2465 18.5 -.- 1.5 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 03:12:14 38.1460 30.9850 5.0 -.- 2.3 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA)

2024.10.29 03:02:54 40.2435 24.1417 9.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

2024.10.29 03:01:02 38.3917 38.8600 5.0 -.- 2.4 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2024.10.29 02:58:53 38.1043 37.1503 2.5 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 02:49:52 37.5825 35.8483 15.7 -.- 0.9 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)

2024.10.29 02:21:44 38.4410 38.0982 5.5 -.- 2.1 -.- AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.29 02:08:17 40.7968 30.9595 18.6 -.- 1.2 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)

2024.10.29 01:48:03 36.4980 33.2308 12.4 -.- 1.6 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 01:36:48 39.0050 28.0323 10.1 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

2024.10.29 01:29:51 38.6138 36.5220 21.1 -.- 0.9 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI)

2024.10.29 00:41:02 37.6212 26.8493 4.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2024.10.29 00:32:34 37.2517 28.1032 17.2 -.- 1.6 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA)

2024.10.29 00:20:51 38.3525 38.7407 11.5 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)